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В Словении допустили введение локдауна из-за роста заболеваемости COVID

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения Словении Янез Поклукар заявил, что, если власти не смогут остановить вспышку заболевания коронавирусом COVID-19, в Словении может быть объявлен локдаун, сообщает в среду агентство Associated Press.

"В начале пандемии мы в страхе наблюдали за соседней Италией, а сейчас сами оказались в сложной ситуации из-за низкого уровня вакцинации, и теперь можем столкнуться с тем, что пережил Бергамо (итальянский город, сильнее всего пострадавший от пандемии в прошлом году - ИФ)", - заявил Поклукар.

Он отметил, что если ситуация не изменится, то в стране могут ввести локдаун.

За последние 24 часа в Словении было зарегистрировано более 3 тыс. заражений коронавирусом. В прошлый раз такое высокое число случаев заражения в стране выявляли в январе этого года.

Власти страны планируют открыть больше палат для больных COVID-19, так как на данный момент отделения интенсивной терапии Словении заполнены на 92%, отмечает агентство.

За весь период пандемии в Словении было выявлено около 326 тыс. случаев заражения коронавирусом и более 4 тыс. смертей от заболевания. Обе дозы вакцины получили около 53% населения.

Словения коронавирус

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