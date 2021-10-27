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Instagram разрешит добавлять ссылки в сторис всем пользователям

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Социальная сеть Instagram распространила на всех пользователей функцию добавления гиперссылок в сторис - фотографии или короткие видеоролики, которые удаляются через 24 часа. Об этом компания сообщила на своем сайте.

Как отмечается, ранее добавлять гиперссылки в сторис могли только пользователи с верифицированными учетными записями или с учетными записями, имеющими определенное количество подписчиков.

"Мы услышали от остальных участников нашего сообщества, что они также хотят делиться важными вещами со своими друзьями и семьей. Чем бы вы ни занимались, от готовки до волонтерства или покупок, теперь вы можете поделиться этим в сторис - независимо от размера вашей учетной записи", - говорится в сообщении Instagram.

Instagram - приложение для публикации фотографий и коротких видеозаписей. С 2012 года принадлежит компании Facebook.

Instagram Facebook

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