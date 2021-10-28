В Китае ограничат строительство небоскребов в небольших городах

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Правительство Китая запретило небольшим городам строить слишком высокие небоскребы. Об этом решении сообщает BBC News, которая связывает его с борьбой властей страны с чрезмерно амбициозными дорогостоящими проектами.

Министерство строительства жилья и Министерство по чрезвычайным ситуациям в совместном заявлении разъяснили, что ограничения коснутся городов с населением ниже 3 млн человек. Чтобы там построить здание высотой более 150 м, застройщику придется добиваться особого разрешения, при этом застройка выше 250 м там будет полностью запрещена.

До сих пор в Китае было запрещено строить здания высотой более 500 м. При этом в стране уже существуют 632-метровая башня в Шанхае и 599-метровый финансовый центр в Шенчжене.

Объявляя о новом запрете, китайские СМИ объяснили, что небоскребы могут быть нужны крупным и густонаселенным городам, таким, как Шанхай, тогда как в большинстве городов, где достаточно земли, в них нет необходимости и строят их только из тщеславия.

Ранее в 2021 году в Китае запретили "уродливую архитектуру".