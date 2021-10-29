Более 4,98 млн человек в мире умерли после заражения COVID-19

Число инфицированных коронавирусом превысило 245,5 млн человек

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро пятницы возросло до 245 503 879, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 4 980 381 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 45 826 098 инфицированных COVID-19. Количество летальных исходов составило 743 358.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 34 231 809. Число умерших от последствий заражения вирусом в стране выросло до 456 386 человек.

На третьем месте в мире по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 21 781 436 заболевших, из них умерли 607 068 человек.

За время пандемии в мире было распределено 6 947 883 074 дозы вакцины против коронавируса.

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро пятницы 641,0. В США на 1 млн жителей скончались 2 290 человек, в Индии - 327, в Бразилии - 2 830.