Путин 30-31 октября примет участие в саммите G20 в формате видеоконференции

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин 30-31 октября примет участие в формате видеоконференции в проходящем под итальянским председательством саммите G20, сообщает в пятницу пресс-служба главы государства.

"Состоится обмен мнениями по вопросам восстановления мировой экономики, обеспечения цифровой трансформации и реализации Целей устойчивого развития. Особое внимание будет уделено вопросам преодоления последствий пандемии коронавируса, укрепления систем здравоохранения и проведения всеобщей иммунизации", - говорится в сообщении пресс-службы.

По ее информации, лидеры также обсудят проблематику борьбы с изменением климата, защиты окружающей среды и перехода к низкоуглеродной экономике.

"Ключевые решения саммита предполагается зафиксировать в итоговой декларации", - отмечает пресс-службы.