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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Убит лидер молодежного крыла Исламской партии Афганистана

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Похищенный накануне вечером боевиками на автотрассе Кабул-Нангархар лидер молодежного крыла Исламской партии Афганистана Эзатулла Мохеб был в пятницу найден мертвым, сообщает информационное агентство Aamaj News со ссылкой на источник, близкий к ИПА.

"Безжизненное тело Мохеба было найдено на территории уезда Суркх Род провинции Нангархар", - говорится в сообщении.

Ни одна из действующих в стране вооруженных групп не взяла на себя ответственность за нападение. Но представители партии не исключают причастность к убийству боевиков движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация).

Отмечается, что в последнее время Мохеб не раз критиковал действия "Талибана". Сами талибы пока не комментировали произошедшее.

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