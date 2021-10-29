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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Иран позитивно оценил переговоры с Рябковым по ядерной тематике

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Замглавы МИД Ирана Али Бакери-Кани в пятницу заявил, что его переговоры в Москве с российским коллегой Сергеем Рябковым, посвященные восстановлению соглашения по иранской ядерной программе, прошли в положительном ключе, передает агентство Bloomberg.

"Российская встреча по ядерным переговорам была положительной, принесла результаты", - приводит агентство слова иранского замминистра.

Бакери-Кани также написал в твиттере, что стороны обменялись мнениями относительно хода переговоров об отмене действующих против Ирана санкций.

Он отметил, что Тегеран и Москва продолжат консультации по ядерной проблематике "на разных уровнях с целью укрепить общие позиции".

Замглавы иранского МИД в четверг прибыл в Москву для переговоров. Али Бакери-Кани является главным иранским переговорщиком по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действия по иранской ядерной программе.

Иран МИД РФ Сергей Рябков

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