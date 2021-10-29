В Гродно мужчину задержали за поножовщину в России

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - В Гродно задержали участника драки с применением холодного оружия, произошедшей на территории Тверской области России, сообщили в МВД Беларуси в пятницу.

"Согласно полученной информации, в Тверской области во время потасовки 28-летний мужчина ударил обидчика ножом в шею и скрылся на территории Белорусии. Потерпевший находится в реанимации", - сказали в МВД.

Информация о разыскиваемом мужчине была передана белорусским правоохранительным органам. Сотрудники гродненского уголовного розыска выяснили, что подозреваемый находится в областном центре и собирается уехать в Литву.

Подозреваемого задержали в съемной квартире 27 октября при поддержке ОМОН. Решается вопрос о его экстрадиции в Россию.