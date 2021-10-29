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В Болгарии больницы приостановили плановый прием и операции из-за COVID

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Власти Болгарии приняли решение о приостановке планового приема пациентов и операций в больницах страны в связи с переводом медицинских учреждений на борьбу с коронавирусом COVID-19, сообщает в пятницу Associated Press.

"Сейчас мы переживаем один из самых сложных периодов с начала пандемии", - заявил Георгий Георгиев, заведующий отделением интенсивной терапии в больнице активного лечения и неотложной помощи имени Пирогова.

По его словам, больнице не хватает квалифицированных медицинских работников для борьбы с коронавирусом.

"Сложившаяся ситуация требует от нас серьезных физических и эмоциональных затрат. Мы измотаны и находимся на пределе возможностей", - подчеркнул Георгиев.

Эксперты называют недоверие болгар к вакцине против коронавируса одной из причин ухудшения ситуации в стране. Согласно статистике, в Болгарии вакцинирована лишь четверть взрослого населения страны.

Этот показатель один из самых низких в Европе.

В пятницу в болгарских больницах находилось более 7,5 тыс. пациентов с коронавирусом, в том числе 656 – в реанимации. Более 90% пациентов не были привиты от COVID-19.

Летом ситуация с коронавирусом в Болгарии стабилизировалась. По этой причине власти страны не приняли строгих ограничительных мер для сдерживания инфекции.

Многие полагают, что сложная ситуация с COVID-19 стала отражением политического кризиса в стране, где с весны прошлого года нет постоянного правительства.

С момента начала пандемии коронавируса в Болгарии было зафиксировано почти 593 тыс. случая заражения COVID-19. Более 23,7 тыс. пациентов скончались от последствий заражения вирусом, почти 476 тыс. полностью вылечились.

Болгария коронавирус

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