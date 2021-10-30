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Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 246 млн

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 246 млн
Акция в память об умерших от коронавируса в Рио-де-Жанейро
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро субботы возросло до 246 млн 36 тыс. 270, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 4 млн 989 тыс. 643 человека.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 45 млн 923 тыс. 884 инфицированных COVID-19, умерли 745 377 пациентов. В Индии подтверждены 34 млн 246 тыс. 157 случаев заражения, скончались 457 191 заболевший. В Бразилии за время пандемии зарегистрирован 21 млн 793 тыс. 401 заболевший и 607 462 умерших от болезни.

За время пандемии в мире было распределено более 6,9 млрд доз вакцины против коронавируса.

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 642,1. В США на 1 млн жителей скончались 2 296 человек, в Индии - 327, Бразилии - 2 831.

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