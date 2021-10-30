Власти Белоруссии ограничили доступ к сайту агентства Regnum

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - В Белоруссии ограничили доступ к сайту российского информационного агентства REGNUM. Данная информация со ссылкой на решение министерства информации Беларуси размещена на сайте агентства.

"Доступ к ресурсу ограничен во исполнение решения министерства информации Республики Беларусь, принятого на основании закона Республики Беларусь "О средствах массовой информации", - говорится в сообщении.

На сайте министерства информации Беларуси информация о блокировке или ограничении доступа к российскому ресурсу отсутствует.