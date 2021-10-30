Лавров и Чавушоглу обсудили перспективы запуска механизма "3+3" на Южном Кавказе

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Главы МИД РФ и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу в субботу вечером провели переговоры в Риме, где проходит саммит G-20.

Как сообщил российский МИД, "основное внимание в ходе беседы было уделено координации усилий двух стран по дальнейшей стабилизации ситуации на Балканах и в Закавказье".

Согласно сообщению, "состоялся обмен мнениями относительно перспектив запуска регионального механизма "3+3" в целях разблокирования экономических и транспортных связей и продвижения взаимовыгодных инфраструктурных проектов на Южном Кавказе".

Кроме того, была обсуждена возможность совместных шагов по содействию боснийскому урегулированию, в том числе, с использованием многосторонних форматов.