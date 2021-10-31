Три человека погибли в результате столкновения поезда с автомобилем в Южной Каролине

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Три человека погибли после столкновения поезда компании Amtrak с автомобилем на железнодорожном переезде в Южной Каролине в субботу, сообщает ABC News.

Одному человеку на месте происшествия пожарные оказали медицинскую помощь прежде чем его доставили в местную больницу, сообщили власти.

По сообщениям властей, четверо человек находились в автомобиле на железнодорожном переезде, когда произошло столкновение. Поезд смог совершить контролируемую аварийную остановку после аварии. По данным пожарной службы, на борту поезда, в котором находилось 500 пассажиров, пострадавших не было.

Департамент местной полиции и железнодорожный оператор CSX расследуют причину аварии.