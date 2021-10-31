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У берегов Гаити при крушении лодки погибли по меньшей мере 12 человек

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Судно, перевозившее пассажиров и строительные материалы, затонуло у южного побережья Гаити. По меньшей мере 12 человек погибли, сообщает ABC News со ссылкой на официальные лица.

Директор Морской и навигационной службы Гаити Эрик Провост подтвердил гибель людей и сообщил, что 30 человек были спасены, и никто не пропал без вести. Он сказал, что судно было перегружено, когда оно перевернулось между городами Анс-а-Питр и Мариго.

Ранее премьер-министр Ариэль Генри сообщил в твиттере о гибели 19 человек и выразил свои соболезнования.

Гаити

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