Один человек погиб во время стрельбы в доме чиновника в Калифорнии

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Один человек был убит, трое получили ранения в результате стрельбы в доме члена городского совета в Калифорнии, где рано утром в субботу проходила вечеринка на открытом воздухе, сообщает NBC News со ссылкой на полицию.

Стрельба произошла в доме члена городского совета города Гилроя Ребеки Армендарис. Трое выживших были госпитализированы, двое с "опасными для жизни травмами", говорится в заявлении полицейского управления Гилроя.

Инцидент произошел незадолго до 1 часа ночи. Полиция заявила, что, по их мнению, стрельбе предшествовала ссора.