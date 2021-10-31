Лидер "Талибана" впервые принял участие в общественном мероприятии

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Лидер афганских талибов (террористическое движение "Талибан" запрещено в России) Хайбатулла Ахундзада впервые появился на общественном мероприятии, сообщает в воскресенье турецкий телеканал TRT.

По его данным, накануне Ахундзада посетил медресе в Кандагаре. Визит состоялся при соблюдении серьезных мер безопасности, в соцсетях распространена десятиминутная аудиозапись выступления. Лидер талибов говорил о религиозных аспектах власти и не касался политических вопросов.

Ахундзада возглавил движение "Талибан" в 2016 году после того, как в результате удара американского беспилотника погиб его предшественник мулла Ахтар Мансур.