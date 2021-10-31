Лавров сообщил о беседе в Риме с президентом США

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что не встречался с госсекретарем США Энтони Блинкеном "на полях" саммита G20 в Италии, но у него состоялась беседа с американским президентом Джо Байденом.

"Нет, я не встречался с Энтони Блинкеном в Риме, я не знаю, присутствует ли он здесь или нет", - сказал он журналистам в итальянской столице.

Как добавил министр, "вчера за ужином нам удалось поговорить с президентом Байденом".

Саммит лидеров G20 проходит в Риме 30-31 октября. Италия принимает его впервые в своей истории.