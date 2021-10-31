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Бомбардировщик ВВС США B-1B совершил полет на Ближнем Востоке

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Американский стратегический бомбардировщик B-1B Lancer выполнил "патрульную миссию" на Ближнем Востоке, сообщило Центральное командование Вооруженных сил США.

Самолет, вылетевший с авиабазы на острове Диего-Гарсия в Индийском океане, совершил полет над Аденским заливом, Баб-эль-Мандебским проливом, Красным морем, Суэцким каналом, Персидским заливом, Ормузским проливом и Оманским заливом, указывается в сообщении.

В ходе полета, который продолжался пять часов, американский бомбардировщик на разных этапах для авиационной поддержки сопровождали истребители Египта, Израиля, Иордании, Саудовской Аравии и Бахрейна.

По имеющимся данным, в районе Персидского и Оманского заливов B-1B Lancer совершил пролет вдоль морской границы Ирана.

После выполнения миссии американский бомбардировщик вернулся на базу на острове Диего-Гарсия.

"Мы сильнее вместе. Военная готовность к любым непредвиденным обстоятельствам или миссиям - от реагирования на кризис до многосторонних учений и подобных однодневных патрулей - зависит от надежных партнерских отношений", - сказал глава Центрального командования ВС США генерал Фрэнк Маккензи.

В Центральном командовании отметили, что это уже пятая подобная миссия на Ближнем Востоке в текущем году. Предыдущие были выполнены в январе и марте.

Как сообщали ВВС Тихоокеанского командования США, оперативная группа американских стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer 17 октября прибыла на базу на острове Диего-Гарсия, который является частью британской территории в Индийском океане.

B-1B Lancer несет самую большую обычную полезную нагрузку управляемого и неуправляемого оружия в ВВС США.

США Ближний Восток Иран

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