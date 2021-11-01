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Два поезда столкнулись в Солсбери

Два поезда столкнулись в Солсбери
Последствия столкновения поездов в Солсбери
Фото: Andrew Matthews/PA Images via Getty Images

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Столкновение двух поездов возле туннеля произошло в городе Солсбери в Великобритании вечером в воскресенье, сообщает "Би-би-си".

После инцидента 17 человек, в том числе машинист поезда, были доставлены в больницу. Британская транспортная полиция уточнила, что в аварии никто не погиб.

По данным The Guardian, на месте происшествия, помимо спасательных бригад, работают около полусотни пожарных.

Представитель компании Network Rail сообщил, что незадолго задний вагон одного из поездов столкнулся с объектом на подходе к станции Солсбери и сошел с рельсов. Затем другой поезд столкнулся с первым.

Движение поездов на участке, где произошло столкновение, приостановлено.

Причины происшествия пока не установлены.

Великобритания Солсбери

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