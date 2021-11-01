Два поезда столкнулись в Солсбери

Последствия столкновения поездов в Солсбери Фото: Andrew Matthews/PA Images via Getty Images

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Столкновение двух поездов возле туннеля произошло в городе Солсбери в Великобритании вечером в воскресенье, сообщает "Би-би-си".

После инцидента 17 человек, в том числе машинист поезда, были доставлены в больницу. Британская транспортная полиция уточнила, что в аварии никто не погиб.

По данным The Guardian, на месте происшествия, помимо спасательных бригад, работают около полусотни пожарных.

#BREAKING The Rail Accident Investigation Branch is responding to the incident in #Salisbury. pic.twitter.com/uWBTawQUrY — News This Second (@NewsThisSecond) October 31, 2021

Представитель компании Network Rail сообщил, что незадолго задний вагон одного из поездов столкнулся с объектом на подходе к станции Солсбери и сошел с рельсов. Затем другой поезд столкнулся с первым.

Движение поездов на участке, где произошло столкновение, приостановлено.

Причины происшествия пока не установлены.