Южная Корея призвала КНДР согласиться на визит папы римского

Ранее понтифик ответил согласием на предложение президента Южной Кореи посетить Север ради мира на Корейском полуострове

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Правительство Южной Кореи в понедельник призвало КНДР положительно отреагировать на желание папы римского Франциска посетить Пхеньян.

"Поскольку готовность папы римского посетить Северную Корею была подтверждена, мы надеемся, что Север отреагирует и проложит путь к укреплению мира на Корейском полуострове", - заявил представитель министерства по делам объединения двух Корей Ли Чон Чу на регулярном брифинге для прессы.

Папа римский Франциск подтвердил свою готовность посетить КНДР во время встречи с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в Ватикане на прошлой неделе.

Мун Чжэ Ин предложил Франциску совершить визит в КНДР для нормализации ситуации в регионе, и понтифик в ответ заявил о желании сделать это, если из Пхеньяна поступит соответствующее приглашение.

Ранее ни один папа римский не посещал Северную Корею, которая не имеет официальных дипломатических отношений с Ватиканом, напоминает Yonhap.