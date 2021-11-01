В Думе сочли провокацией отправку корабля США Mount Whitney в Черное море

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Направление флагманского командного корабля США Mount Whitney в Черное море носит провокационный характер и является дестабилизирующим фактором в регионе, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"Считаю, что такие действия, как направление флагманского командного корабля Mount Whitney 6-го флота США в Черное море, носят откровенно провокационный характер и являются явно деструктивными. Это дополнительный дестабилизирующий фактор в регионе", - сказал Кариаполов "Интерфаксу" в понедельник.

Он отметил, что "Россия всегда готова к любым вызовам". "Мы можем гарантировать безопасность и надежную защиту всех своих рубежей, а в Черном море тем более", - сказал глава комитета.

Раннее в понедельник 6-й оперативный флот США сообщил, что в Черное море направляется американский командно-штабной корабль USS Mount Whitney.

Он уже прошел пролив Дарданеллы и в настоящее время находится в Мраморном море.

"Маунт Уитни" и его команда будут действовать в Черном море вместе союзниками по НАТО и партнерами в целях обеспечения безопасности и стабильности в регионе", - отметили американские военные.