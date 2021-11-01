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Борис Джонсон сравнил мировое сообщество с Джеймсом Бондом и призвал защищать климат

Борис Джонсон сравнил мировое сообщество с Джеймсом Бондом и призвал защищать климат
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на открытии климатического саммита
Фото: Christopher Furlong/Getty Images

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил на открытии климатического саммита COP26 и сравнил мировое сообщество с оказавшимся в опасной ситуации Джеймсом Бондом.

"Сегодня мы практически в той же ситуации, дорогие мировые лидеры, в которой был Джеймс Бонд. Но трагедия в том, что это не фильм, и машина судного дня, которую нужно остановить, - реальная", - заявил Джонсон, проведя параллель с героем фильмов, который пытается спасти мир, пока тикают "красные цифровые часы".

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По словам премьер-министра, если общемировая температура поднимется еще на два градуса по Цельсию, то может оказаться подорванной система доставки продуктов питания сотням тысяч людей, если потеплеет на три градуса - увеличится число природных катаклизмов, на четыре градуса - "можно будет попрощаться с целыми городами".

Джонсон заявил, что действовать "надо немедленно", иначе будет слишком поздно.

Климатический саммит COP26 в Глазго направлен на борьбу с изменением климата. В этом году на саммите впервые приведут предварительные итоги того, что было сделано для выхода из кризиса с момента подписания Парижского соглашения - международного договора, принятого в 2015 году, основной задачей которого является удержание прироста глобальной средней температуры ниже 2 градусов по Цельсию и стремление ограничить этот прирост до 1,5 градуса по Цельсию.

COP26 начался в Глазго 31 октября и продлится до 12 ноября. Как ожидается, в мероприятии примут участие представители из почти 200 стран.

Борис Джонсон Великобритания COP26 Глазго

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