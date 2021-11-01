Джон Бон Джови заразился коронавирусом

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Американский исполнитель Джон Бон Джови отменил концерты в Майами после того, как у него подтвердилось заражение коронавирусом COVID-19, сообщает NBC News.

По его данным телеканала, заражение у музыканта, прошедшего полный курс вакцинации, подтвердилось после того, как вся его группа сдала тесты перед запланированным выступлением.

Несмотря на заражение, исполнитель чувствует себя хорошо, хотя и соблюдает постельный режим.

У остальных участников группы Бон Джови результаты теста на коронавирус оказались отрицательными. В марте этого года диагноз COVID-19 был поставлен клавишнику группы Бон Джови Дейву Брайану.