Родзянко уйдет с поста главы Американской торговой палаты в России

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Алексис Родзянко покидает пост президента Американской торговой палаты в России, его сменит Роберт Эйджи, сообщили в палате.

В сообщении, поступившем в "Интерфакс", подчеркивается, что Родзянко в конце года покинет пост президента и главного исполнительного директора, успешно проработав в этой роли восемь лет.

"После обширного процесса отбора, проведенного как в России, так и в США компанией Korn Ferry - международной компанией в сфере организационного консалтинга, - Совет директоров AmCham назначил Роберта Эйджи его преемником", - отмечается в сообщении.

Эйджи займет должность президента и главного исполнительного директора AmCham на следующем заседании совета директоров в начале декабря 2021 года.

Роберт Эйджи работает в РФ уже 30 лет, ранее занимал руководящие должности в компаниях Xerox и Cisco в России, а также работал в ряде компаний малого и среднего бизнеса, сообщили в палате.