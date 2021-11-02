Пара стратегических бомбардировщиков ВВС США совершила полеты в Арктике

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Два американских стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer, вылетевших во вторник с авиабазы Фэрфорд в Великобритании, выполнили полеты в Арктике над севером Норвегии. Об этом сообщило командование ВВС США в Европе и Африке.

"В рамках миссии бомбардировочной оперативной группы по интеграции и сдерживанию в ходе полета над арктическим регионом их сопровождали истребители пятого поколения F-35 Lightning II ВВС Норвегии", - говорится в сообщении.

Бомбардировщики и истребители выполнили задание по взаимодействию с норвежскими наземными авианаводчиками, отметили американские военные.

"Миссии бомбардировочных оперативных групп оптимизируют нашу интеграцию с союзниками и партнерами и укрепляют возможности реагирования нашей коалиции на угрозы по всей Арктике, - сказал командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джефф Харригиан. - Использование средств пятого поколения в сочетании с возможностями нанесения дальнего удара усиливает наши коллективные инициативы по сдерживанию".

ВВС США 6-7 октября перебросили четыре стратегических бомбардировщика B-1B Lancer на авиабазу Фэрфорд в Великобритании для выполнения задач на европейском театре военных действий. За прошедшее время бомбардировщики уже выполнили серию миссий, в том числе совершили полеты вблизи границ России в районе Балтики и Черного моря.

По сообщению Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ, 19 октября два российских истребителя вылетали на сопровождение пары бомбардировщиков B-1B Lancer ВВС США над Черным морем.

"Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как два сверхзвуковых стратегических бомбардировщика В-1В ВВС США в сопровождении двух самолетов-заправщиков KC-135, и сопроводили их над акваторией Черного моря. После разворота иностранных военных самолетов от государственной границы РФ российские истребители благополучно вернулись на аэродром базирования", - заявили тогда в НЦУО.

Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения госграницы РФ в воздух поднимались два истребителя Су-30 морской авиации и ПВО Черноморского флота.