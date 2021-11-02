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При крушении грузового самолета в Южном Судане погибли два россиянина

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - При крушении грузового самолета в столице Южного Судана Джубе погибли пять человек, включая двух россиян, сообщает во вторник Associated Press.

"Пять человек, включая пилота и членов экипажа, погибли", - сказал управляющий столичным аэропортом Кур Куоль. По его словам, погибшие - два гражданина РФ и суданцы.

Причины крушения пока не установлены, самолет принадлежал компании Optimum Aviation. Планировалось, что из Джубы он направится в город Мабан.

Южный Судан Джуба Россия

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