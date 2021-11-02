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Yahoo решила уйти из Китая из-за "все более сложной обстановки"

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Американская интернет-компания Yahoo объявила, что решила прекратить работу в Китае, передает AP. Компания добавила, что остается привержена правам пользователей на свободный и открытый интернет.

"В связи со все более сложной обстановкой в сфере бизнеса и законодательства в Китае, сервисы Yahoo не будут более доступны с материковой части Китая", - говорится в заявлении.

Yahoo уже ограничивала свою работу в Китае. В 2015 году был закрыт ее офис в Пекине, в 2010-х годах - прекращена работа музыкального сервиса компании в Китае и почты Yahoo.

АР напоминает, что в Китае заблокирована работа многих международных соцсетей и поисковых систем, в том числе Facebook и Google.

Yahoo США Китай

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