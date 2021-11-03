Белоруссия подаст иски в международный суд об убытках авиаотрасли из-за санкций Запада

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Авиационные власти Белоруссии намерены в перспективе обратиться в международный суд с исками о взыскании убытков и упущенной выгоды в связи с санкциями ЕС и других стран, сообщил директор департамента по авиации Минтранса Белоруссии Артем Сикорский.

"Те убытки, которые связаны с необходимостью облета (белорусскими авиаперевозчиками территории ЕС - ИФ), упущенная выгода (белорусских авиакомпаний - ИФ) в рамках непродуманных действий наших европейских партнеров, монетизируются. И в соответствующее время соответствующие судебные иски будут поданы", - сказал Сикорский на пресс-конференции в среду в Минске.

Он пояснил, что "нашему национальному перевозчику, именно по национальному признаку, запрещено обслуживание в европейских авиапортах, европейским компаниям очень настоятельно рекомендовано соблюдать облет территории Белоруссии и запрет на использование ее воздушного пространства".

В то же время, "вопроса прямых санкций ни в отношении "Белавиа", ни в отношении национального аэропорта (в Минске - ИФ) в настоящее время нет", - подтвердил Сикорский.

Проект отчёта ICAO по инциденту с Ryanair не поступал в департамент по авиации Минтранса Белоруссии.

"Проект отчета не поступал в департамент", - сказал Сикорский. При этом он обратил внимание, что перед официальным рассмотрением в организации этого отчета по процедуре белорусская сторона должна быть с ним ознакомлена.

Кроме того, пока ICAO не проинформировал белорусскую сторону в официальном порядке, когда может состояться рассмотрение отчета.

Европейские ограничения

Ранее ЕС и ряд других стран в начале июня закрыли для белорусских авиаперевозчиков свое воздушное пространство после инцидента с самолетом Ryanair. Также самолеты европейских авиакомпаний отказались от использования воздушного пространства Белоруссии. Параллельно с ЕС санкционные списки расширили США, Великобритания и Канада.

В июне ЕС ввел персональные санкции в отношении госкомпании "Белаэронавигация", которая осуществляет диспетчерскую координацию авиаполетов над территорией Белоруссии. В октябре "Белаэронавигация" подала иск в европейский суд, в котором утверждает, что оспариваемые действия Совета ЕС не имеют фактического обоснования. Госкомпания заявляет о несоблюдении принципа соразмерности в связи с тем, что оспариваемые санкции рискуют поставить под угрозу обеспечение безопасности полетов в международной авиации.

Санкции стали реакцией ЕС на инцидент в связи с экстренной посадкой в Минске самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс 23 мая, из-за сообщения о минировании, которое не подтвердилось. Летевший этим рейсом создатель портала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич и его подруга, гражданка России София Сапега после посадки самолета в Минске были задержаны. Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом.

В октябре официальные лица ЕС заявляли о намерении ввести санкции в отношении белорусской авиакомпании "Белавиа" в связи с миграционным кризисом на границе Белоруссии с Литвой, Латвией и Польшей. В ЕС считают, что "Белавиа" занимается перевозкой нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в ЕС. В Минске эти обвинения отвергают.