Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Уровень УФ-излучения в столице Боливии достиг 21 балла по 20-балльной шкале

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - В столице Боливии - городе Ла-Пас - наблюдается сильная жара в сочетании экстремальными уровнями ультрафиолетового (УФ) излучения, сообщает CNN.

В последние недели УФ-индекс в Ла-Пасе периодически достигает 21 балла по шкале, для которой в норме рассчитывают значения до 20. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает экстремальными показатели УФ-индекса от 11.

По данным телеканала, жару и сильное УФ-излучение усугубляет необычно малое количество облаков. Некоторые эксперты полагают, что это связано с глобальным изменением климата.

Ла-Пас расположен на высоте 3,6 тыс. метров над уровнем моря. CNN отмечает, что высокогорный регион Анд периодически сталкивается экстремальным УФ-излучением, но в среднем УФ-индекс составляет 11-17 баллов. Рекордные значения по этой шкале достигали 40 и более баллов.

Боливия Ла-Пас

Новости

Иран 29 ноября вернется к переговорам по ядерной сделке в Вене

Иран 29 ноября вернется к переговорам по ядерной сделке в Вене

Российская Positive Technologies попала под санкции Минторга США

ВОЗ разрешила экстренное применение индийской вакцины от COVID Covaxin

ВОЗ разрешила экстренное применение индийской вакцины от COVID Covaxin

Украинская Рада отправила в отставку министра обороны Тарана

Diageo построит в Китае первый завод по выпуску солодового виски

Пандемия коронавируса

ВОЗ сообщила, что заболеваемость COVID растет в Европе пятую неделю подряд

Экс-полицейский Эрик Адамс стал вторым в истории темнокожим мэром Нью-Йорка

Экс-полицейский Эрик Адамс стал вторым в истории темнокожим мэром Нью-Йорка

Противники вакцинации перекрывают улицы в центре Киева

Ученые из США нашли антитело, способное противостоять разным коронавирусам

Ученые из США нашли антитело, способное противостоять разным коронавирусам

Что случилось этой ночью: среда, 3 ноября

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });