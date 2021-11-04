Уровень УФ-излучения в столице Боливии достиг 21 балла по 20-балльной шкале

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - В столице Боливии - городе Ла-Пас - наблюдается сильная жара в сочетании экстремальными уровнями ультрафиолетового (УФ) излучения, сообщает CNN.

В последние недели УФ-индекс в Ла-Пасе периодически достигает 21 балла по шкале, для которой в норме рассчитывают значения до 20. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает экстремальными показатели УФ-индекса от 11.

По данным телеканала, жару и сильное УФ-излучение усугубляет необычно малое количество облаков. Некоторые эксперты полагают, что это связано с глобальным изменением климата.

Ла-Пас расположен на высоте 3,6 тыс. метров над уровнем моря. CNN отмечает, что высокогорный регион Анд периодически сталкивается экстремальным УФ-излучением, но в среднем УФ-индекс составляет 11-17 баллов. Рекордные значения по этой шкале достигали 40 и более баллов.