Очередной раунд сирийских переговоров пройдет в Нур-Султане в середине декабря

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Очередной раунд переговоров по сирийскому урегулированию планируется провести в столице Казахстана в середине декабря, сообщил глава казахстанского МИД Мухтар Тлеуберди.

"Поступило обращение стран-гарантов с просьбой организовать очередные переговоры Астанинского процесса, точные даты мы согласовываем, где-то в середине декабря", - сказал Тлеуберди журналистам в четверг в кулуарах правительства.

"Как обычно страны-гаранты будут представлены на уровне заместителей министров", - добавил он.

Ранее источник сообщал агентству "Интерфакс", что проведение переговоров по Сирии в "астанинском формате", анонсированных ранее на осень, до конца текущего года не планируется.

В "астанинском формате" участвуют страны-гаранты по сирийскому урегулированию - Россия, Турция, Иран, а также представители правительства САР и сирийской вооруженной оппозиции. В качестве наблюдателей участвуют делегации ООН, Иордании, Ливана и Ирака.

Последняя, 16-я встреча, прошла в столице Казахстана 7-8 июля.