В Берлине погиб сотрудник посольства России

Здание посольства РФ в Берлине Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Официальный представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер подтвердил факт гибели сотрудника российского посольства в Берлине.

Он добавил, что не может привести никаких подробностей из-за положений о защите персональных данных и информации.

Посольство России в Германии не комментирует гибель сотрудника диппредставительства "по этическим причинам", заявили журналистам в диппредставительстве.

Изначально о гибели сотрудника посольства со ссылкой на собственные источники опубликовал немецкий журнал Spiegel. Предположительно мужчина выпал из окна многоэтажного здания, входящего в посольский комплекс.

"35-летний гражданин, согласно официальному дипломатическому списку, аккредитован в Берлине с лета 2019 года как второй секретарь посольства. Немецкие службы безопасности считали его неофициальным сотрудником российской внутренней спецслужбы ФСБ", - пишет журнал.

На этой улице расположены многоэтажные жилые здания посольства.