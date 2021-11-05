В Берлине погиб сотрудник посольства России
Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Официальный представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер подтвердил факт гибели сотрудника российского посольства в Берлине.
Он добавил, что не может привести никаких подробностей из-за положений о защите персональных данных и информации.
Посольство России в Германии не комментирует гибель сотрудника диппредставительства "по этическим причинам", заявили журналистам в диппредставительстве.
Изначально о гибели сотрудника посольства со ссылкой на собственные источники опубликовал немецкий журнал Spiegel. Предположительно мужчина выпал из окна многоэтажного здания, входящего в посольский комплекс.
"35-летний гражданин, согласно официальному дипломатическому списку, аккредитован в Берлине с лета 2019 года как второй секретарь посольства. Немецкие службы безопасности считали его неофициальным сотрудником российской внутренней спецслужбы ФСБ", - пишет журнал.
На этой улице расположены многоэтажные жилые здания посольства.