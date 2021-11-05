Корабли ВМС США провели в Черном море учения вблизи Болгарии

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Корабли ВМС США, зашедшие в Черное море, провели совместные учения с болгарским фрегатом "Горди", сообщил 6-й оперативный флот Соединенных Штатов.

В совместных действиях были задействованы ракетный эсминец USS Porter и флагман 6-го оперативного флота США командно-штабной корабль USS Mount Whitney.

Эсминец USS Porter, оснащенный крылатыми ракетами Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км, вошел в Черное море 30 октября. Вслед за ним 4 ноября в Черное море зашел корабль USS Mount Whitney. К ним также присоединился корабль снабжения ВМС США - танкер USNS John Lenthall.

По данным Национального центра управления обороной РФ, российские военные сразу после захода американских кораблей в Черное начали за ними слежение.