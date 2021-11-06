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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 2,5 км

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Выброс пепла зарегистрирован в субботу утром на вулкане Эбеко, расположенном на северокурильском острове Парамушир Сахалинской области, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС РФ.

"Утром 6 ноября в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация о том, что на вулкане Эбеко произошел пепловый выброс на высоту 2,5 км. Шлейф распространился в юго-западном направлении на расстояние более 5 км", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в городе Северо-Курильске пеплопада не было, запах сероводорода не ощущался. Угрозы для жителей нет.

Вулкан Эбеко (высота 1 тыс. 156 м) расположен в 7 км северо-западнее города Северо-Курильска, в северной части хребта Вернадского. Он представляет собой сложный стратовулкан с несколькими вершинными кратерами. Последний раз вулкан извергался в 2012 году, затем наступил период затишья, который длился до октября 2016 года. По мнению ученых, лавовое извержение Эбеко маловероятно, так как этот вулкан относится к древним затухающим вулканам.

Эбеко Курилы Сахалинская область Парамушир

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