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В США мужчина загорелся, после того как против него применили электошокер

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - В штате Нью-Йорк мужчина находится в критическом состоянии в больнице, после того как полицейские применили против него электрошокер, сообщает ABC News.

Мужчина зашел в полицейский участок населенного пункта Катскилл, где у него возник спор с сотрудниками. В результате, чтобы усмирить зашедшего, офицеры полиции применили тазер - полицейский электрический пистолет, стреляющий металлическими стрелами.

Однако оказалось, что мужчина незадолго до этого облился санитайзером для рук и в итоге вспыхнул.

Сообщается, что мужчина был знаком полицейским, они опасались, что он причинит себе вред, если не вмешаться.

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