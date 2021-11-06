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Взрыв бензовоза в Сьерра-Леоне привел к гибели не менее 90 человек

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - По меньшей мере 92 человека погибли в результате взрыва, произошедшего при столкновении бензовоза и грузовика в столице Сьерра-Леоне Фритауне, сообщают в субботу западные СМИ со ссылкой на вице-президента Мухаммеда Джалло.

Кроме того, в больницы госпитализированы еще 88 человек, получивших ранения и травмы.

Ранее сообщалось, что взрыв произошел в одном из районов столицы Сьерра-Леоне. Власти не исключили, что число жертв может достичь 100 человек.

Фритаун - портовой город, столица Сьерра-Леоне, где проживает около 1 млн человек.

Сьерра-Леоне Фритаун

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