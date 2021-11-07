В КНДР прошли соревнования по артиллерийской стрельбе

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Соревнования по артиллерийской стрельбе провели в субботу механизированные части северокорейской армии, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Учения прошли в присутствии члена президиума политбюро ЦК Трудовой партии Кореи Пак Чон Чхона и начальник генштаба КНА Рим Гван Ира. Победители соревнований были отмечены медалями, значками и грамотами.

ЦТАК пишет, что учения прошли, "когда вся Корейская народная армии (КНА) преисполнена энтузиазма в деле интенсивной подготовки для нового расцвета в укреплении обороноспособности государства под знаменем самообороны".