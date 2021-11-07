Расстыковку Crew Dragon-2 с МКС перенесли на сутки из-за непогоды

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - В связи с неблагоприятными погодными условиями в районе приводнения в Атлантике расстыковка пилотируемого космического корабля многоразового использования Crew Dragon-2 американской компании SpaceX с Международной космической станцией (МКС), планировавшаяся в воскресенье, перенесена на сутки, сообщило НАСА.

"В связи с погодными условиями экипаж Crew Dragon-2 отбудет 8 ноября в 14:05 по времени Восточного побережья США (22:05 по Москве). Приводнение планируется 9 ноября в 22:33 по времени Восточного побережья США (10 ноября в 06:33 по Москве)", - говорится в сообщении.

В состав экипажа Crew Dragon-2 входят представители трех космических агентств - астронавты НАСА Меган Макартур и Шейн Кимбро, астронавт Европейского космического агентства (ESA) Томас Песке и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Акихико Хосидэ. К моменту завершения миссии они проведут на орбите в общей сложности 200 дней. На Землю астронавты привезут результаты проведенных на станции научных исследований весом около 240,5 кг.

Пилотируемый корабль Crew Dragon-2 компании SpaceX с четырьмя астронавтами покинет МКС, не дожидаясь прибытия экипажа корабля Crew Dragon-3.

Запуск пилотируемого корабля Crew Dragon-3 планируется не ранее 10 ноября в 21:30 по времени Восточного побережья США (11 ноября в 05:30 по Москве). Он будет осуществлен с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX со стартового комплекса 39A Космического центра имени Кеннеди во Флориде. Стыковка с МКС предполагается 11 ноября в 19:10 по времени Восточного побережья США (12 ноября в 02:10 по Москве).

В состав экипажа входят астронавты НАСА Раджа Чари (командир), Том Маршберн (пилот) и Кайла Бэррон, а также астронавт ESA немец Маттиас Маурер.

Экипаж будет работать на станции шесть месяцев - до апреля 2022 года.