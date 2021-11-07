Корабль ВМФ России следит за британской авианосной группой вблизи Омана

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Российский разведывательный корабль следит за действиями британской авианосной ударной группы во главе с авианосцем Queen Elizabeth, которая находится вблизи берегов Омана в Аравийском море, сообщается на специализированном военно-морском сайте Hisutton.

Согласно снимкам европейского спутника, военный корабль, которым предположительно является средний разведывательный корабль ВМФ России "Кильдин", 1 ноября был зафиксирован в море после выхода из порта столицы Омана Маската.

На сайте также опубликована фотография пришвартованного в порту Маската корабля рядом с нидерландским фрегатом Evertsen, который входит в состав британской авианосной группы. После захода нидерландского фрегата в Маскат 1 ноября российский корабль в тот же день покинул порт.

Как сообщали в соцсетях турецкие наблюдатели, 8 октября средний разведывательный корабль ВМФ России "Кильдин", пройдя Босфор, вошел в акваторию Средиземного моря.