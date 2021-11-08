США, Саудовская Аравия и Кувейт начали совместные учения сухопутных сил

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Сухопутные силы США, Саудовской Аравии и Кувейта накануне приступили к маневрам Gulf Shooting 2021 на кувейтской территории, сообщает в понедельник телеканал Al Arabiya.

Учения должны продлиться до 18 ноября.

Командующий учениями полковник Найеф бин-аль Хумейди заявил, что цель учений – укрепить сотрудничество в сфере обороны трех стран, а также обменяться военным опытом и навыками.

По информации телеканала, в ходе маневров отрабатываются навыки командования и управления войсками, быстрое реагирование совместных сухопутных сил стран-участниц маневров на возникновение экстренных ситуаций, стрельба пехотных и бронетанковых подразделений при огневой поддержке с воздуха наземных войск.

Al Arabiya напоминает, что до этого США и Саудовская Аравия проводили воздушные маневры с участием саудовских истребителей F-15C и американских стратегических бомбардировщиков B-1. Кроме того, в октябре военные США и Саудовской Аравии организовали морские маневры Indigo Defender-21.