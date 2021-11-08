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В Киеве сообщили о повреждении газопровода в Донбассе в результате обстрела

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Распределительный газопровод высокого давления вблизи села Нижнее в Луганской области Украины поврежден в результате обстрела, возник пожар, почти 800 абонентов остались без газоснабжения, сообщает пресс-служба АО "Луганскгаз".

В пресс-службе отметили, что при обстреле возник огненный факел "высотой в несколько метров". "Оперативное перекрытие задвижек позволило ликвидировать огненный столб и избежать масштабного пожара", - говорится в размещенном в фейсбуке сообщении.

В нем уточняется, что без газоснабжения осталось 773 абонента, из них 445 в селе Нижнее и 328 в селе Крымское.

"В настоящее время проводится обследование газопровода и устанавливается степень его повреждения", - подчеркивают в "Луганскгазе".

Луганская область Украина Донбасс

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