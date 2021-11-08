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Два американских военных корабля вошли в порт Батуми

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Американский эсминец USS Porter, оснащенный крылатыми ракетами Tomahawk, и командно-штабной корабль USS Mount Whitney, находящиеся в Черном море, в понедельник зашли с визитом в грузинский порт Батуми, сообщил 6-й оперативный флот США.

"Посещение порта подчеркивает важность отношений между союзниками по НАТО и жизненно важным черноморским партнером – Грузией. Грузия была последовательным и непоколебимым партнером в продвижении мира и стабильности в регионе", - говорится в сообщении.

"Грузия играет критически важную роль в поддержании безопасности и стабильности в Черном море и является ценным партнером НАТО, - сказал контр-адмирал Джеймс Морли, заместитель главы военно-морского командования НАТО. - Мы надеемся на дальнейшее укрепление отношений между НАТО и нашими грузинскими коллегами здесь, в Батуми".

Ранее в ходе пребывания в Черном море американские корабли провели учения с болгарскими и турецкими ВМС.

Эсминец USS Porter и командно-штабной корабль USS Mount Whitney вошли в акваторию Черного моря 30 октября и 4 ноября соответственно. 3 ноября в регион также прибыл танкер ВМС США USNS John Lenthall.

Как сообщал Национальный центр управления обороной РФ, после захода американских кораблей силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за их действиями.

США Грузия

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