Российские военные провели учение по защите базы в Таджикистане от крылатых ракет

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Расчеты систем ПВО С-300 на учении отразили условный удар по объектам российской военной базы в Таджикистане, сообщил Центральный военный округ (ЦВО) в понедельник.

По словам военных, в ходе учения расчеты ЗРС С-300 были подняты по тревоге и приведены в боеготовность для уничтожения воздушной цели, имитирующей крылатую ракету. Затем специалисты противовоздушной обороны выполнили поиск, обнаружение, захват цели на сопровождение и произвели по ней электронные пуски зенитных управляемых ракет.

"В результате учения боевые расчеты С-300 поразили воздушную цель на безопасном расстоянии", - отметили в ЦВО.

Кроме того, в рамках тактического учения боевые расчеты отработали нормативы по перезарядке ЗРС С-300, оборудованию боевых позиций. Подразделения охраны и обороны 201-й военной базы отразили нападение условных диверсионно-разведывательных групп. В маневрах было задействовано около двухсот военнослужащих.

Как сообщал "Интерфакс", в конце 2019 года российские военные усилили противовоздушную оборону 201-й базы в Таджикистане системами ПВО дальнего действия. На боевое дежурство заступил дивизион зенитных ракетных систем С-300ПС (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").

201-я российская военная база в Таджикистане - наиболее крупный военный объект России за ее пределами, входит в состав ЦВО. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В состав базы входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБЗ и связи.

Ранее на фоне прихода к власти в Афганистане движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) российские военные сообщали об усилении базы в Таджикистане новым вооружением.

В понедельник командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин заявил, что база получит в ноябре первую партию модернизированных танков Т-72Б3М.