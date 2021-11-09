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Массовый протест против COVID-ограничений прошел в столице Новой Зеландии

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Около 3 тысяч человек во вторник приняли участие в акции протеста против ограничений в связи COVID-19 в столице Новой Зеландии Веллингтоне, сообщает новозеландское радио.

Протестующие, в основном без медицинских масок, прошли по улицам города к зданию парламента, выкрикивая ругательства в адрес полицейских и представителей прессы. Кроме того, в правоохранителей стреляли из водяных пистолетов и забрасывали их теннисными мячиками.

По данным полиции, арестов удалось избежать.

Протест прошел в целом мирно, демонстранты разошлись, исполнив у здания парламента танец хака - боевой танец коренного народа страны маори.

"То, что произошло сегодня, нехарактерно для подавляющего числа новозеландцев", - прокомментировала протест премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн.

Она напомнила, что большинство жителей поддержали введенные правительством ограничительные меры, учитывая, что почти 90% населения получили по крайней мере одну дозу вакцины.

При этом Ардерн пообещала, что ограничения будут смягчены, когда 90% населения пройдет полный курс вакцинации.

По данным статистического портала Worldometer, за все время пандемии в Новой Зеландии свыше 7,7 тыс. человек заразились COVID-19. Около 30 инфицированных скончались.

Новая Зеландия коронавирус Веллингтон

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