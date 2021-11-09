Массовый протест против COVID-ограничений прошел в столице Новой Зеландии

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Около 3 тысяч человек во вторник приняли участие в акции протеста против ограничений в связи COVID-19 в столице Новой Зеландии Веллингтоне, сообщает новозеландское радио.

Протестующие, в основном без медицинских масок, прошли по улицам города к зданию парламента, выкрикивая ругательства в адрес полицейских и представителей прессы. Кроме того, в правоохранителей стреляли из водяных пистолетов и забрасывали их теннисными мячиками.

По данным полиции, арестов удалось избежать.

Протест прошел в целом мирно, демонстранты разошлись, исполнив у здания парламента танец хака - боевой танец коренного народа страны маори.

The Wellington protest march to Parliament is massive! Thousands of ordinary Kiwis who just want their freedoms back. Here are some sights and sounds. THREAD 👇 #nzpolpic.twitter.com/FxkW0EuqdU — Zeitgeist (@ZeitgeistNZ) November 8, 2021

Thousands at Freedom of choice rally in Wellington. @NZStuff only reported 300. What a joke our media is. Happening now, 9 November 2021. 9/11... pic.twitter.com/0Dc2356Gel — Fiona Browne (@seaspray5) November 8, 2021

"То, что произошло сегодня, нехарактерно для подавляющего числа новозеландцев", - прокомментировала протест премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн.

Она напомнила, что большинство жителей поддержали введенные правительством ограничительные меры, учитывая, что почти 90% населения получили по крайней мере одну дозу вакцины.

При этом Ардерн пообещала, что ограничения будут смягчены, когда 90% населения пройдет полный курс вакцинации.

По данным статистического портала Worldometer, за все время пандемии в Новой Зеландии свыше 7,7 тыс. человек заразились COVID-19. Около 30 инфицированных скончались.