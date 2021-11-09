Два американских "стратега" пролетели над Черным морем в 100 км от границы РФ

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Американские стратегические бомбардировщики в ходе недавних полетов приближались к южным российским границам на расстояние около 100 км, сообщили в Минобороны РФ.

6 ноября "с целью совершенствования способов применения стратегической бомбардировочной авиации" над Черным морем совершили полеты два стратегических бомбардировщика В-1В ВВС США примерно в 100 км от государственной границы РФ, заявили в ведомстве во вторник.

Там напомнили, что в регион прибыли корабли ВМС США для участия в проводимом объединенным командованием вооруженных сил США в Европе многонациональном учении в Черноморском регионе.

"С учетом того, что в учении помимо американских ВМС планируется задействование тактической, патрульной и стратегической авиации, а также контингентов вооруженных сил Болгарии, Грузии, Румынии, Турции и Украины, налицо изучение предполагаемого театра военных действий в случае подготовки Киевом силового решения на юго-востоке", - считают военные.

В ведомстве заявили, что в настоящее время эсминец Porter и штабной корабль Mount Whitney находятся в порту Батуми (Грузия), танкер John Lenthall - в юго-западной части Черного моря.

"Российские Вооруженные силы ведут непрерывное наблюдение и отслеживают обстановку", - сообщили в Минобороны РФ.