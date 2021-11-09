Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Два американских "стратега" пролетели над Черным морем в 100 км от границы РФ

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Американские стратегические бомбардировщики в ходе недавних полетов приближались к южным российским границам на расстояние около 100 км, сообщили в Минобороны РФ.

6 ноября "с целью совершенствования способов применения стратегической бомбардировочной авиации" над Черным морем совершили полеты два стратегических бомбардировщика В-1В ВВС США примерно в 100 км от государственной границы РФ, заявили в ведомстве во вторник.

Там напомнили, что в регион прибыли корабли ВМС США для участия в проводимом объединенным командованием вооруженных сил США в Европе многонациональном учении в Черноморском регионе.

"С учетом того, что в учении помимо американских ВМС планируется задействование тактической, патрульной и стратегической авиации, а также контингентов вооруженных сил Болгарии, Грузии, Румынии, Турции и Украины, налицо изучение предполагаемого театра военных действий в случае подготовки Киевом силового решения на юго-востоке", - считают военные.

В ведомстве заявили, что в настоящее время эсминец Porter и штабной корабль Mount Whitney находятся в порту Батуми (Грузия), танкер John Lenthall - в юго-западной части Черного моря.

"Российские Вооруженные силы ведут непрерывное наблюдение и отслеживают обстановку", - сообщили в Минобороны РФ.

Минобороны РФ Черное море США

Новости

ЕС приостановил упрощенный визовый режим для чиновников Белоруссии

ЕС приостановил упрощенный визовый режим для чиновников Белоруссии

Антиталибовский фронт объявил о начале борьбы в провинции Кабул

Антиталибовский фронт объявил о начале борьбы в провинции Кабул

Истребитель Checkmate привезли в Дубай для участия в первом зарубежном авиасалоне

Истребитель Checkmate привезли в Дубай для участия в первом зарубежном авиасалоне

"Газпром" качает больше газа через Украину и Польшу, наращивая запасы в ПХГ Европы

"Газпром" качает больше газа через Украину и Польшу, наращивая запасы в ПХГ Европы
Пандемия коронавируса

Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 250 млн

Что случилось этой ночью: вторник, 9 ноября

Корабль Crew Dragon-2 успешно приводнился в Мексиканском заливе

Сенаторы США инициировали новые санкции в отношении "Северного потока 2"

Сенаторы США инициировали новые санкции в отношении "Северного потока 2"

Пентагон выразил обеспокоенность перемещениями войск РФ вблизи Украины

Пентагон выразил обеспокоенность перемещениями войск РФ вблизи Украины
Пандемия коронавируса

Россия возобновляет полеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх

Россия возобновляет полеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });