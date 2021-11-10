Президент Эстонии заявил, что НАТО столкнулось с геостратегической угрозой в лице РФ

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Президент Эстонии Алар Карис (Alar Karis) заявил, что Россия бросает вызов европейской стабильности и безопасности, и НАТО впервые после распада СССР столкнулось с новой геостратегической реальностью.

"Автократические режимы подрывают международный порядок, основанный на правилах и нормах. Кажется, что для достижения политических целей становится все более распространенным использование любых средств, включая военное давление, гибридную войну, кибероружие и информационные операции. Это происходит в Европе прямо сейчас - гибридная атака Беларуси на Польшу, Литву и Латвию. Наращивание российских войск на границах Украины и использование энергии в попытках шантажа в Молдове. Вызов России для европейской стабильности и безопасности становится все менее и менее скрытым ", - сказал президент в среду на открытии ежегодной Балтийской конференции по безопасности в Таллине. Его цитирует пресс-служба главы государства.

"В случае необходимости НАТО должно укрепить свои позиции в странах Балтии и Польше", - добавил Карис, подчеркнув, что мир и стабильность в Европе нельзя воспринимать как должное. "Это также напоминает нам о том, что в Европе есть диктаторы, которым безразличны человеческие жизни и страдания. Президент Лукашенко совершает нападение на целостность и безопасность границ трех европейских стран и трех союзников по НАТО. Мы должны поддержать Польшу, Литву и Латвию и показать, что мы полны решимости и едины. Это и в НАТО, и в Евросоюзе, и на национальном уровне", - сказал президент.

"НАТО является и останется краеугольным камнем безопасности Эстонии, Европы и евроатлантики. Я верю в неизменную приверженность НАТО и сильную роль Соединенных Штатов в обеспечении европейской безопасности", - заявил Карис.