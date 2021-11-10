В ПАСЕ посчитали, что Армения успешно преодолела политический кризис

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Армения успешно вышла из политического кризиса, вызванного поражением в карабахской войне осенью 2020 года, считают докладчики ПАСЕ по мониторингу обязательств республики.

"Армения успешно вышла из серьезного политического кризиса, вызванного ее поражением в нагорно-карабахском конфликте, что само по себе является настоящим успехом", - говорится в заявлении докладчиков ПАСЕ по итогам визита в Армению 3-5 ноября.

Они считают, что кризис был разрешен путем проведения досрочных выборов, "организованных демократическим образом, несмотря на сильно поляризованную среду".

"Эта поляризация, к сожалению, присутствует в Национальном собрании и не способствует установлению истинной парламентской культуры, в которой большинство и оппозиция противостоят друг другу в конструктивной и уважительной манере, придерживаясь четко определенных и различных политических ориентаций. С другой стороны, очевидно, что институциональные балансы создаются и что существуют определенные сдержки и противовесы, такие как защита прав человека", - говорится в заявлении.

"Мы можем только призвать власти Армении продолжать идти по этому пути и, при необходимости, обеспечить независимость других институтов, таких как комиссия по предотвращению коррупции, например, придав ей конституционный статус", - отметили докладчики ПАСЕ.

Они также обратили внимание на низкий уровень доверия населения и властей Армении к судебной системе.

"Следовательно, если реформа судебной системы необходима, она должна быть проведена в соответствии с европейскими стандартами, в частности, в отношении принципа гарантированности пребывания судей в должности, в обстановке, где сохраняется достоинство их должности и где их добросовестность не подвергается коллективному и публичному сомнению", - говорится в заявлении.

Докладчики ПАСЕ также отметили, что власти Армении сталкиваются с беспрецедентным уровнем дезинформации в СМИ.

"Это может объяснить их готовность ужесточить рамки свободы выражения мнений увеличением штрафов за оскорбления или криминализацией "серьезных оскорблений", как они это сделали в марте и июле, соответственно. Однако есть и другие инструменты, помимо исключительных превентивных санкций, и мы призываем власти Армении разработать комплексную стратегию, направленную на решение вопросов прозрачности собственности СМИ, шаткого статуса журналистов и механизмов саморегулирования, поскольку эти вопросы напрямую связаны с распространением языка вражды в сфере СМИ", - написали докладчики ПАСЕ.