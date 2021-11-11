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Бомбардировщики США провели учения в Европе с имитацией нанесения ударов

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Американские стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress, способные нести ядерное оружие, и B-1B Lancer провели учебные полеты в районе Северного моря. Во время полетов проводилась имитация нанесения ударов, сообщило командование ВВС США в Европе.

В учебных полетах были задействованы два стратегических бомбардировщика B-52H, вылетевших с авиабазы Майнот (штат Северная Дакота), и пара B-1B, которые в составе оперативной бомбардировочной группы временно размещены на авиабазе Фэрфорд в Великобритании.

По данным командования, учения были проведены накануне. В них были задействованы британские истребители Typhoon, F-15D и F-15E, а также самолеты-заправщики KC-135 Stratotanker. "Была сформирована группировка сил, способных на сверх- и дозвуковых скоростях наносить удары с использованием обычных и высокоточных боеприпасов", - отметили американские военные.

"Наша способность поражать воздушные, наземные и морские цели силами коалиции не имеет себе равных, - сказал командующий ВВС США в Европе генерал Джефф Харригиан. - Сочетание уникальных бомбардировочных комплексов с возможностями союзников и партнеров, имеющихся на европейском театре военных действий, создает силу, которая может противостоять любой угрозе нашей коллективной безопасности".

Как подчеркнуло командование, учения "демонстрируют уникальную способность ВВС США быстро развертываться на незнакомых аэродромах и интегрироваться с союзниками по НАТО и партнерами по коалиции".

B-52H Stratofortress B-1B Lancer

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