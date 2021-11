Тамбурин фронтмена группы Oasis продали на аукционе за 3,6 тыс. фунтов

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Тамубрин бывшего вокалиста британской группы Oasis Лиама Галлахера, на котором он играл во время записи альбома "(What's The Story) Morning Glory" (1995 год), был продан на аукционе Hansons auctioneers за 3,6 тыс. фунтов ($4,8 тыс.), сообщает телеканал BBC News.

Инструмент первоначально оценили в 300-500 фунтов ($402-$671), таким образом, в ходе торгов цена его увеличилась примерно в семь раз.

Ник Брайн, который отвечал за звук во время записи альбома Oasis на студии Rockfield, рассказал, что к концу работы тамбурин сильно износился и инструмент собирались выбросить, но он настоял на том, чтобы сохранить его.

"(What's The Story) Morning Glory" был вторым студийным альбомом Oasis. В него вошли такие песни, ставшие впоследствии знаменитыми по всему миру, как Wonderwall, Don't Look Back in Anger, Champagne Supernova и Morning Glory.

Группа Oasis распалась в 2009 году.