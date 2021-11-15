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Трое мужчин арестованы после взрыва автомобиля в Ливерпуле

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Троих мужчин задержали в соответствии с законом о терроризме в рамках расследования взрыва автомобиля около женской больницы в Ливерпуле, сообщает BBC News.

По данным полиции, машина подъехала к зданию в районе Кенсингтон и взорвалась. Пассажир транспортного средства погиб на месте. Водитель получил травмы и находится в больнице в стабильном состоянии.

Правоохранители сообщили, что трое мужчин в возрасте 29, 26 и 21 года были задержаны на Сатклифф-стрит в районе Кенсингтон.

Они добавили, что продолжают "непредвзято относиться к причине взрыва" и работают с полицией Мерсисайда, поскольку расследование продолжается "в темпе".

Премьер-министр Борис Джонсон отреагировал на инцидент в твиттере: "Мои мысли со всеми, кто пострадал сегодня в результате ужасного инцидента в Ливерпуле. Министр внутренних дел Прити Пател также написала в соцсети, что ее "регулярно информируют об ужасном инциденте".

Великобритания Ливерпуль

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