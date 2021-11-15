Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В Кабуле вновь произошел взрыв

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Взрыв произошел в столице Афганистана в понедельник, сообщает информационное агентство Aamaj News.

СМИ отмечает, что взрыв произошел в районе Котэ Санги, но полной информации о ЧП пока нет.

Район Котэ Санги расположен в западной части афганской столицы и заселен преимущественно хазарийцами - шиитами. Этот район ранее неоднократно подвергался нападению со стороны боевиков террористической группировки ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация).

В субботу, 13 ноября, стало известно, что в результате подрыва автомашины в этом районе по сведениям представителей движения Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) погиб один мирный житель, двое получили ранения.

Однако информационное агентство Aamaj News сообщает о трёх жертвах, в том числе о смерти журналиста телекомпания "Ariana TV", а также сотрудника статистического агентства.

Ответственность за субботний взрыв в Кабуле взял на себя филиал ИГ.

Афганистан Кабул

Новости

МКС успешно разминулась с космическим мусором

Что случилось этой ночью: понедельник, 15 ноября

Столтенберг заявил, что НАТО готово реагировать на ситуацию на границе РФ и Украины

Столтенберг заявил, что НАТО готово реагировать на ситуацию на границе РФ и Украины

Прага выразила готовность помочь Варшаве в ситуации на границе с Белоруссией

Прага выразила готовность помочь Варшаве в ситуации на границе с Белоруссией

Трое мужчин арестованы после взрыва автомобиля в Ливерпуле

Макрон изменил оттенок синего цвета на флаге Франции

МВД Украины не исключило введения ЧП в граничащих с Белоруссией областях

МВД Украины не исключило введения ЧП в граничащих с Белоруссией областях

США назвали миграционный кризис в Белоруссии отвлечением внимания от действий РФ

США назвали миграционный кризис в Белоруссии отвлечением внимания от действий РФ
Пандемия коронавируса

Австрия с 15 ноября вводит локдаун для непривитых от COVID-19 жителей

Австрия с 15 ноября вводит локдаун для непривитых от COVID-19 жителей

В Армении заявили об отбитом наступлении Азербайджана

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });