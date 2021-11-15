В Кабуле вновь произошел взрыв

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Взрыв произошел в столице Афганистана в понедельник, сообщает информационное агентство Aamaj News.

СМИ отмечает, что взрыв произошел в районе Котэ Санги, но полной информации о ЧП пока нет.

Район Котэ Санги расположен в западной части афганской столицы и заселен преимущественно хазарийцами - шиитами. Этот район ранее неоднократно подвергался нападению со стороны боевиков террористической группировки ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация).

В субботу, 13 ноября, стало известно, что в результате подрыва автомашины в этом районе по сведениям представителей движения Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) погиб один мирный житель, двое получили ранения.

Однако информационное агентство Aamaj News сообщает о трёх жертвах, в том числе о смерти журналиста телекомпания "Ariana TV", а также сотрудника статистического агентства.

Ответственность за субботний взрыв в Кабуле взял на себя филиал ИГ.